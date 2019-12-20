Российский тренер Андрей Чернышов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в "Рубин".
"Разговоры ходили давно о том, что Слуцкий может возглавить российский клуб. Говорили о "Динамо", "Рубине". Особого удивления это решение не вызвало. Слуцкий говорил о том, что, если поступит предложение, устраивающее его, он примет. "Рубин" хочет выйти на тот уровень, на котором он был несколько лет назад, когда боролся за самые высокие места в России, играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Слуцкий умеет решать такие задачи, поэтому руководство "Рубина" и сделало это предложение ему.
Правильное ли решение принял Слуцкий? Это покажет только время. Ждать предложений из Европы можно очень и очень долго. Спроса на российских тренеров нет. Слуцкий не дал хорошего результата там, поэтому понимал, что может долго оставаться без работы.
Что касается увольнения Шаронова, нет результата — тренера увольняют. Шаронов начал неплохо, но потом результаты пошли на спад. Естественно в такой ситуации руководство клуба идет на такие решения. "Рубин" сейчас в очень сложной ситуации и исправлял ее надо опытному тренеру.
Я думаю, что команда обретет новое дыхание и сохранит место в РПЛ. Сложно сказать какой футбол мы увидим весной. Сейчас самое главное дать положительный результат, а потом можно будет подумать и о красивом футболе", — рассказал Чернышов в беседе с Sport24.
Чернышов: "Рубин" хочет играть в еврокубках. Слуцкий умеет решать такие задачи
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