» » Байрамян: ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю

Байрамян: ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю

27-летний футболист "Ростова" Хорен Байрамян дал интервью, в котором вспомнил о детском увлечении компьютерными играми.

"Когда мне было 13 лет и появились все контрстрайки, у нас в деревне (Малокирсановка) открылся компьютерный центр. Это не компьютерный клуб в Москве, а деревенский дом с тремя окошками, где взрослая женщина и ее муж поставили на кухоньке два самых обычных толстых компьютера. Мы звонили в звонок, проходили во двор с собакой, час стоил 10 рублей, клуб был всегда забит (два из двух, ха-ха), так что по деревенским меркам они неплохо заработали.

Как-то в восьмом классе в пятницу утром мы с одноклассником Арташом прогуляли школу: вышли в 8 утра из дома — и сразу к той тетке. Ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю: родители давали 10 рублей в день, я и накопил 50, чтобы играть пять часов.

Думали, потом наступят выходные, прогул никто не заметит. Сидим, играем в контру и Фифу, уже устали, 12 дня, через полтора часа закончатся уроки, и мне на мой Siemens A52 звонит одноклассница Надя. "Алло, да, Надь" - "Это не Надя, это я — мама. Быстро в школу!"

Дома мне потом конкретно вставили: "Как ты мог? Ты меня опозорил!" Оказывается, у моего брата Левы — на тот момент второклассника — заболел живот, маму вызывали в школу.

Маму зовут Анаит, все называли ее Анечкой. Она зашла в учительскую, а там мой классный руководитель. "Ой, Анечка, — сказала учительница. — А что там с Хориком, он заболел, у него температура?" - "Как температура? Я его в школу отправляла". Так я и попался, меня подставил младший брат", — цитирует Байрамяна Sports.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Байрамян Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лэмпард: Моуринью был прекрасным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном
Байрамян: ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю
Райола: "МЮ" больше озабочен экономическим развитием, чем спортивной составляющей
Президент "Сампдории": Роналду должны были показать жёлтую карточку после такого прыжка
Гвардиола прокомментировал уход Артеты из "Манчестер Сити" в "Арсенал"
Роджерс: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена - мы даже половину матчей не сыграли
Эмери прокомментировал назначение Артеты на пост главного тренера "Арсенала"
Киевское "Динамо" выступило с заявлением о проблемах Беседина с допингом 1
Мартинес: Месси так же важен для сборной Аргентины, как и Марадона
Форвард сборной Украины отстранен от футбола на месяц. Его подозревают в употреблении допинга 1
ЦСКА поздравил Бабаева с 20-летием работы в клубе
В МВД выразили жесткую позицию по дальнейшей работе с футбольными фанатами 12
В РПЛ хотят расширить полномочия стюардов на стадионах
"Челси" готов предложить "Реалу" 52 млн евро за Иско
В "Зените" рассказали о восстановлении Малкома, Лунева и Мамманы 1
Мещеряков: Смолов в "Динамо"? Федя приносит большую пользу "Локомотиву" 1
Артета: "Арсеналу" предстоит борьба за главные трофеи
"Зенит" не ведет переговоры с "Майами". Дриусси до конца сезона команду не покинет
Левандовски будет прооперирован после завтрашнего матча с "Вольфсбургом"
Сульшер: Холанд прилетел в Манчестер? Возможно, это просто пересадка
Артета возглавил "Арсенал"
Адвокат - об иске Глушакова к жене: Денис ищет источники дополнительного заработка 4
«С тобой или нет, у меня будет темнокожий малыш». Семак слетал в Африку вместе с женой 15
Медведев: планируется, что Кокорин и Малком полетят с "Зенитом" на первый сбор 1
Месси - лучший игрок года по версии The Guardian, Роналду не попал в тройку
Байрамян: Еременко - реально мастер, но он вонючка, пихает, особенно мне
Слушание дела по иску Глушакова перенесено на 16 января
Байрамян: Карпин может назвать тебя корягой. Он затравливает - а мы начинаем рубиться 3
Селихов сможет сыграть за "Спартак" не раньше мая 2020 года
Ван Дейк может сыграть с "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира
Все новости