27-летний футболист "Ростова" Хорен Байрамян дал интервью, в котором вспомнил о детском увлечении компьютерными играми.
"Когда мне было 13 лет и появились все контрстрайки, у нас в деревне (Малокирсановка) открылся компьютерный центр. Это не компьютерный клуб в Москве, а деревенский дом с тремя окошками, где взрослая женщина и ее муж поставили на кухоньке два самых обычных толстых компьютера. Мы звонили в звонок, проходили во двор с собакой, час стоил 10 рублей, клуб был всегда забит (два из двух, ха-ха), так что по деревенским меркам они неплохо заработали.
Как-то в восьмом классе в пятницу утром мы с одноклассником Арташом прогуляли школу: вышли в 8 утра из дома — и сразу к той тетке. Ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю: родители давали 10 рублей в день, я и накопил 50, чтобы играть пять часов.
Думали, потом наступят выходные, прогул никто не заметит. Сидим, играем в контру и Фифу, уже устали, 12 дня, через полтора часа закончатся уроки, и мне на мой Siemens A52 звонит одноклассница Надя. "Алло, да, Надь" - "Это не Надя, это я — мама. Быстро в школу!"
Дома мне потом конкретно вставили: "Как ты мог? Ты меня опозорил!" Оказывается, у моего брата Левы — на тот момент второклассника — заболел живот, маму вызывали в школу.
Маму зовут Анаит, все называли ее Анечкой. Она зашла в учительскую, а там мой классный руководитель. "Ой, Анечка, — сказала учительница. — А что там с Хориком, он заболел, у него температура?" - "Как температура? Я его в школу отправляла". Так я и попался, меня подставил младший брат", — цитирует Байрамяна Sports.ru.
Байрамян: ради похода в компьютерный клуб не обедал в школе всю неделю
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