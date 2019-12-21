21 декабря состоялось заседание совета директоров "Крыльев Советов".
Как утверждает Sport24, вопрос об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича на заседании не поднимался — сербский специалист будет готовить команду ко второй части сезона.
На зимний перерыв "Крылья" ушли, занимая 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 18 очков в 19 турах.
Вопрос об отставке Божовича не поднимался на заседании совета директоров "Крыльев Советов"
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