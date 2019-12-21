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Вопрос об отставке Божовича не поднимался на заседании совета директоров "Крыльев Советов"

21 декабря состоялось заседание совета директоров "Крыльев Советов".

Как утверждает Sport24, вопрос об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича на заседании не поднимался — сербский специалист будет готовить команду ко второй части сезона.

На зимний перерыв "Крылья" ушли, занимая 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 18 очков в 19 турах.


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Теги: Божович Крылья Советов
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