Нападающий одесского "Черноморца" Василий Павлов поделился мнением о форварде КАМАЗа Давиде Караеве, с которым он играл в Армавире.
"Пацан приятный, веселый. Всегда на улыбке. Поиграл у нас немного — боролись за выживание, молодым не особенно доверяли. Да и мне тоже. Видно было, что Караев — спортсмен хороший: крепкий, быстрый, с мячом хорош, удар поставлен.
Мы, кстати, связывались недавно. ПФЛ выкладывает видео лучших голов в инстаграме и запостили Караева. Я написал ему в директ: "Остановите эту машину!" Не ответил. Звездная болезнь, может?
Если серьезно, красавчик, рад за него. Сразу видно: вторая лига — не его уровень вообще. Круто, что ЦСКА обратил на него внимание", - цитирует Павлова Sport24.ru.
Экс-одноклубник Караева: вторая лига - не его уровень вообще. Круто, что ЦСКА обратил внимание
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