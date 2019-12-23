» » Красножан: у Караева природный потенциал. Хотелось бы, чтобы у него получилось в ЦСКА

Красножан: у Караева природный потенциал. Хотелось бы, чтобы у него получилось в ЦСКА

Тренер Юрий Красножан поделился мнением о качествах нападающего КАМАЗа Давида Караева, который отправится на просмотр на первый зимний сбор ЦСКА. 24-летний футболист играл под руководством Красножана в "Химках".

"Огромнейший потенциал у этого парня. Быть может, ему не хватало тактической дисциплины, но мы над этим работали. Насколько знаю, у Давида хороший сезон получился в Набережных Челнах, и меня это не удивляет. Понимал: рано или поздно он может оказаться в Премьер-лиге.

Старания не отнимешь, как и у всех футболистов. С другой стороны, у нас [с Караевым] и конфликты случались, недопонимания были. Тяжело, когда футболист играет на инстинктах. Иногда это хорошо, но когда не согласуется с действиями команды — возникают сложности. Думаю, тот период пошел Давиду на пользу.

Что именно за конфликты? По-разному было — где-то недисциплинированность, где-то лишние эмоции, где-то вспыльчивость. В целом Давид захотел меняться в лучшую сторону — и менялся. Но ему нужно прибавлять еще в дисциплине и понимании командных взаимодействий.

Вопрос о том, подходит ли Караев ЦСКА, нужно адресовать самому клубу, селекционерам. У Давида природный потенциал в плане технического оснащения и индивидуального мастерства. Хотелось бы, чтобы у него получилось в ЦСКА", - цитирует Красножана Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Красножан Караев ЦСКА КАМАЗ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Р­РєСЃ-РѕРґРЅРѕРєР»СѓР±РЅРёРє РЁРєСѓСЂРёРЅР° - Рѕ РЅРѕРІРёС‡РєРµ Р¦РЎРљРђ: РІС‹СЃРѕРєР°СЏ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊ, СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ РјРѕРјРµРЅС‚РѕРІ РЅР° РѕС‚Р»РёС‡РЅРѕ
РўСЂРµРЅРµСЂ "Р­РЅРµСЂРіРµС‚РёРє-Р‘Р“РЈ": Сѓ РЁРєСѓСЂРёРЅР° Р±РѕР»СЊС€Р°СЏ РјРѕС‚РёРІР°С†РёСЏ СЂР°СЃС‚Рё Рё СЂР°Р·РІРёРІР°С‚СЊСЃСЏ, РІ Р¦РЎРљРђ РїСЂРѕР±Р»РµРј РЅРµ Р±СѓРґРµС‚
ANSA: РР±СЂР°РіРёРјРѕРІРёС‡ РїСЂРёРјРµС‚ РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёРµ "РњРёР»Р°РЅР°"
РљСЂР°СЃРЅРѕР¶Р°РЅ: Сѓ РљР°СЂР°РµРІР° РїСЂРёСЂРѕРґРЅС‹Р№ РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р». РҐРѕС‚РµР»РѕСЃСЊ Р±С‹, С‡С‚РѕР±С‹ Сѓ РЅРµРіРѕ РїРѕР»СѓС‡РёР»РѕСЃСЊ РІ Р¦РЎРљРђ 1
Р“Р»СѓС€Р°РєРѕРІ: РІ Р•РІСЂРѕРїСѓ РµРґРµРј, Рё РЅР°Рј СЃСЂР°Р·Сѓ РїРѕ СѓС€Р°Рј РґР°СЋС‚. РќСѓР¶РЅРѕ С‡С‚Рѕ-С‚Рѕ РјРµРЅСЏС‚СЊ
Р­РєСЃ-РѕРґРЅРѕРєР»СѓР±РЅРёРє РљР°СЂР°РµРІР°: РІС‚РѕСЂР°СЏ Р»РёРіР° - РЅРµ РµРіРѕ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ РІРѕРѕР±С‰Рµ. РљСЂСѓС‚Рѕ, С‡С‚Рѕ Р¦РЎРљРђ РѕР±СЂР°С‚РёР» РІРЅРёРјР°РЅРёРµ
РЎРµРЅРЅРёРєРѕРІ: РђР»РµРєСЃРµСЋ РњРёСЂР°РЅС‡СѓРєСѓ РЅР°РґРѕ РїСЂРёРѕР±СЂРµСЃС‚Рё РјСѓР¶СЃРєРѕР№ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂ, С‡С‚РѕР±С‹ РёРіСЂР°С‚СЊ РІ РђРџР› 1
"Р¤СЂР°С‚СЂРёСЏ": Р Р¤РЎ РѕСЃС‚Р°РІРёР» Р°РєС‚РёРІРЅС‹С… С„Р°РЅР°С‚РѕРІ Р±РµР· Р±РёР»РµС‚РѕРІ РЅР° Р•РІСЂРѕ-2020 Рё РѕС‚РєРёРЅСѓР» С„СѓС‚Р±РѕР» РЅР° 10 Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ
РЎРµР»СЋРє: С‡РёС‚Р°Р» РґРёС‡СЊ РїСЂРѕ РёРЅС‚РµСЂРµСЃ "РњР®" Рє РњРёСЂР°РЅС‡СѓРєСѓ. РЎС‡Р°СЃС‚СЊРµ, РµСЃР»Рё РєС‚Рѕ-С‚Рѕ РґР°СЃС‚ Р·Р° РЅРµРіРѕ 10 РјР»РЅ 4
Р¤РѕСЂРІР°СЂРґ РљРђРњРђР—Р° РљР°СЂР°РµРІ РѕС‚РїСЂР°РІРёС‚СЃСЏ РЅР° РїРµСЂРІС‹Р№ Р·РёРјРЅРёР№ СЃР±РѕСЂ СЃ Р¦РЎРљРђ
РђРЅС‡РµР»РѕС‚С‚Рё: РјРѕРіСѓ РїСЂРµРґР»РѕР¶РёС‚СЊ РР±СЂР°РіРёРјРѕРІРёС‡Сѓ РїСЂРёРµС…Р°С‚СЊ РІ Р›РёРІРµСЂРїСѓР»СЊ, РЅРѕ РЅРµ РёРіСЂР°С‚СЊ
РРіСЂРѕРє forZe: РІСЃРµ РґСЂСѓР·СЊСЏ Р±С‹Р»Рё РІ С€РѕРєРµ, РєРѕРіРґР° СѓР·РЅР°Р»Рё, С‡С‚Рѕ РјС‹ СЃС‚Р°Р»Рё РїР°СЂС‚РЅРµСЂР°РјРё "РЎРїР°СЂС‚Р°РєР°"
РџСЂРѕС„СЃРѕСЋР· С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ: Сѓ СЌРєСЃ-РёРіСЂРѕРєРѕРІ "РЎРѕС‡Рё" С…РѕСЂРѕС€РёРµ С€Р°РЅСЃС‹ РґРѕР±РёС‚СЊСЃСЏ РІС‹РїР»Р°С‚С‹ РґРѕР»РіРѕРІ РїРѕ РїСЂРµРјРёР°Р»СЊРЅС‹Рј
"РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂ" СЂР°СЃС‚РѕСЂРі РєРѕРЅС‚СЂР°РєС‚ СЃ РўР°СЂР°РЅРѕРІС‹Рј
Р›СѓРєР°РєСѓ: РѕРґРёРЅ РіРѕРґ РІ "РњР°РЅС‡РµСЃС‚РµСЂ Р®РЅР°Р№С‚РµРґ" СЃС‚РёСЂР°РµС‚ РїСЂРµРґС‹РґСѓС‰РёРµ РІРѕСЃРµРјСЊ
РњРёРЅРёСЃС‚СЂ СЃРїРѕСЂС‚Р° Р РѕСЃСЃРёРё РІС‹СЃРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РѕР± РёРґРµРµ РІРѕР·РІСЂР°С‰РµРЅРёСЏ РІ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ С„СѓС‚Р±РѕР» СЃРёСЃС‚РµРјС‹ "РІРµСЃРЅР°-РѕСЃРµРЅСЊ" 6
Р“Р»СѓС€Р°РєРѕРІ: РІ "РЎРїР°СЂС‚Р°РєРµ" СЃРµР№С‡Р°СЃ РЅРµС‚ СЏРІРЅРѕРіРѕ Р»РёРґРµСЂР° 4
РњР±Р°РїРїРµ: СЃРєР°Р·Р°Р» РќРµР№РјР°СЂСѓ, С‡С‚Рѕ РЅРµ РїСЂРµС‚РµРЅРґСѓСЋ РЅР° РµРіРѕ СЃС‚Р°С‚СѓСЃ РіР»Р°РІРЅРѕР№ Р·РІРµР·РґС‹ "РџРЎР–"
Р­РєСЃ-С‚СЂРµРЅРµСЂ "Р”РёРЅР°РјРѕ" РџРµС‚СЂСѓС€РёРЅ: РҐРѕС…Р»РѕРІ "РїРѕРїР»С‹Р»". РћР±СЃС‚Р°РЅРѕРІРєР° РІ РєРѕРјР°РЅРґРµ РїСЂРё РЅРµРј Р±С‹Р»Р° РЅРµРІР°Р¶РЅР°СЏ
Р–РµРЅР° РРєР°СЂРґРё: Р›СѓРєР°РєСѓ Р±СѓРґРµС‚ СЃРјРѕС‚СЂРµС‚СЊ Р›РёРіСѓ С‡РµРјРїРёРѕРЅРѕРІ РїРѕ РўР’, Р° РјРѕР№ РјСѓР¶ Р·Р°Р±РёР» 150 РіРѕР»РѕРІ Р·Р° "РРЅС‚РµСЂ"
Р’РµСЂС‚РѕРЅРіРµРЅ - Рѕ СЂР°СЃРёР·РјРµ РІ Р°РґСЂРµСЃ Р СЋРґРёРіРµСЂР°: СЌС‚РёС… РёРґРёРѕС‚РѕРІ - РјРµРЅСЊС€РёРЅСЃС‚РІРѕ. РќРѕ СЌС‚Рѕ РїРѕР·РѕСЂ
Р“Р»СѓС€Р°РєРѕРІ СЂР°СЃСЃРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ РїСЂРѕ СЃС‚РІРѕР»С‹ Рё СѓРіСЂРѕР·С‹, СЃСѓРґРµР№ Р РџР› Р·Р°РїСЂРµС‚СЏС‚ РєСЂРёС‚РёРєРѕРІР°С‚СЊ. Р“Р»Р°РІРЅРѕРµ Р·Р° РїСЂРѕС€РµРґС€РёР№ РґРµРЅСЊ
РЎРѕР·РёРЅ: СѓРґРѕРІР»РµС‚РІРѕСЂС‘РЅ СЂРµС€РµРЅРёРµРј СЃРѕРєСЂР°С‚РёС‚СЊ РЅР°РєР°Р·Р°РЅРёРµ Р“РёРЅРµСЂСѓ, РѕРЅ РѕРґРёРЅ РёР· Р»РёРґРµСЂРѕРІ РЅР°С€РµРіРѕ С„СѓС‚Р±РѕР»Р°
Р“РІР°СЂРґРёРѕР»Р° Р·Р°СЏРІРёР» Рѕ РіРѕС‚РѕРІРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°С‚СЊ СѓС…РѕРґ РёРіСЂРѕРєРѕРІ "РњР°РЅ РЎРёС‚Рё" СЃ РїРѕР»СЏ РІ СЃР»СѓС‡Р°Рµ СЂР°СЃРёР·РјР°
Р Р¤РЎ РїРµСЂРµСЃРјРѕС‚СЂРµР» РЅР°РєР°Р·Р°РЅРёРµ Р“РёРЅРµСЂР°, РїСЂРёР·С‹РІР°РІС€РµРіРѕ Р•РіРѕСЂРѕРІР° Р·Р°СЃС‚СЂРµР»РёС‚СЊСЃСЏ 11
Р“Р»СѓС€Р°РєРѕРІ РїСЂРµРґРїРѕР»РѕР¶РёР», РїРѕС‡РµРјСѓ РљРѕРЅРѕРЅРѕРІ РїСЂРѕРІР°Р»РёР»СЃСЏ РІ "РЎРїР°СЂС‚Р°РєРµ" 1
Р¦РЎРљРђ РїРѕРґРїРёСЃР°Р» РєРѕРЅС‚СЂР°РєС‚ СЃ Р±РµР»РѕСЂСѓСЃСЃРєРёРј РЅР°РїР°РґР°СЋС‰РёРј РЁРєСѓСЂРёРЅС‹Рј 10
Р“Р»СѓС€Р°РєРѕРІ СЃРѕРІРµС‚СѓРµС‚ Р±С‹РІС€РµР№ Р¶РµРЅРµ СЂРµР¶Рµ С…РѕРґРёС‚СЊ РїРѕ РґРѕСЂРѕРіРёРј СЃР°Р»РѕРЅР°Рј: РіРѕРІРѕСЂРёС‚, С‡С‚Рѕ РЅР° 300С‚С‹СЃ. РЅРµ РїСЂРѕР¶РёРІРµС‚ 1
РљСѓСЂС‚СѓР°: "Р РµР°Р»Сѓ" РЅРµ РЅСѓР¶РµРЅ РµС‰Рµ РѕРґРёРЅ РЅР°РїР°РґР°СЋС‰РёР№. РЈ РЅР°СЃ РµСЃС‚СЊ РёРіСЂРѕРєРё, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹Рµ Р·Р°Р±РёРІР°С‚СЊ
"РЎРµРІРёР»СЊСЏ" РѕС‚РєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РѕС‚РґР°РІР°С‚СЊ РІ Р°СЂРµРЅРґСѓ Р¦РЎРљРђ РЅР°РїР°РґР°СЋС‰РµРіРѕ Р”Р°Р±Р±СѓСЂР°, РєР»СѓР± С…РѕС‡РµС‚ РїСЂРѕРґР°С‚СЊ РёРіСЂРѕРєР°
Все новости