Тренер Юрий Красножан поделился мнением о качествах нападающего КАМАЗа Давида Караева, который отправится на просмотр на первый зимний сбор ЦСКА. 24-летний футболист играл под руководством Красножана в "Химках".
"Огромнейший потенциал у этого парня. Быть может, ему не хватало тактической дисциплины, но мы над этим работали. Насколько знаю, у Давида хороший сезон получился в Набережных Челнах, и меня это не удивляет. Понимал: рано или поздно он может оказаться в Премьер-лиге.
Старания не отнимешь, как и у всех футболистов. С другой стороны, у нас [с Караевым] и конфликты случались, недопонимания были. Тяжело, когда футболист играет на инстинктах. Иногда это хорошо, но когда не согласуется с действиями команды — возникают сложности. Думаю, тот период пошел Давиду на пользу.
Что именно за конфликты? По-разному было — где-то недисциплинированность, где-то лишние эмоции, где-то вспыльчивость. В целом Давид захотел меняться в лучшую сторону — и менялся. Но ему нужно прибавлять еще в дисциплине и понимании командных взаимодействий.
Вопрос о том, подходит ли Караев ЦСКА, нужно адресовать самому клубу, селекционерам. У Давида природный потенциал в плане технического оснащения и индивидуального мастерства. Хотелось бы, чтобы у него получилось в ЦСКА", - цитирует Красножана Sport24.ru.
Красножан: у Караева природный потенциал. Хотелось бы, чтобы у него получилось в ЦСКА
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