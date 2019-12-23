Бывший одноклубник новичка ЦСКА Ильи Шкурина по "Энергетику-БГУ" Данил Полубояринов поделился мнением о 20-летнем нападающем.
"Илья хороший нападающий, с ним удобно играть, правильно и вовремя открывается. Высокая скорость и умелая работа с мячом. Главное для нападающего — реализация моментов, и с ней Илья справляется отлично.
Мне нравится, как грамотно он выбирает позицию и открывается за спину защитникам. Пока немного не хватает стабильности, это в силу возраста.
Мое мнение: большую роль в его развитии сыграл Радьков [Артем Радьков, тренер "Энергетика"]. Хоть он не так много и поработал тренером, но весь процесс выстроил очень грамотно. Например, проводил индивидуальные теоретические занятия для Шкурина, выделял хорошие и плохие моменты, корректировал игру. Если Илья почувствует такую же заинтересованность в тренере, какую давал ему Радьков, скоро из него получится нападающий высокого уровня", - цитирует Полубояринова Sport24.ru.
Экс-одноклубник Шкурина - о новичке ЦСКА: высокая скорость, реализация моментов на отлично
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