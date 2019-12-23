"Не посещаю домашние матчи "Ахмата", потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают.
Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. [А на стадион] молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют как надо", – сказал Кадыров ТАСС.
После 19 туров грозненский клуб с 19 очками делит в РПЛ 12-14-е места с "Оренбургом" и "Рубином".
Кадыров о болельщиках "Ахмата": они так болеют, как будто я их заставляю
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи "Ахмата".
Фото: РИА Новости
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