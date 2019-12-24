Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что появления в основном составе "Ахмата" полузащитника Ризвана Уциева было его инициативой. По словам чеченского лидера, он поставил жесткое условие руководству клуба по поводу футболиста.
"Они [Адлан Кацаев и Заур Садаев] ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев — настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100% мои ожидания и поддержку", — приводит слова Кадырова ТАСС.
Уциев — воспитанник грозненцев. За основную команду 31-летний игрок выступает с 2005 года. Всего полузащитник провел за "Ахмат" 253 официальных матча, забил 8 голов и сделал 19 результативных передач.
Кадыров: я привел Уциева в основной состав и сказал: или он играет, или я не финансирую "Ахмат"
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