Президент РФС Александр Дюков высказался на тему взаимодействия правоохранительных органов с болельщиками.
19 декабря РФС, РПЛ и МВД провели трехстороннюю встречу, на которой обсудили массовые задержания фанатов. По ее итогам было принято решение о создании межведомственной рабочей группы для повышения уровня безопасности футбольных матчей и повышения комфорта зрителей.
"В какой-то момент коммуникация была недостаточна. Органы говорят, что готовы уйти со стадиона, но клубы должна дать гарантии обеспечения безопасности. В Ростове была ошибка в организации, в Питере — тоже. Да, перегибы со стороны правоохранительных органов есть. История с баннером на финале Кубка России в Самаре, например. Вопрос: зачем? Баннер был заявлен, но кто-то недоработал. Получили конфликтную историю и обиды взаимные. Можно долго друг на друга обижаться, но уже создана площадка, где надо попытаться сблизить позиции. Где-то компромисс возможен, а где-то его быть не может.
Fan ID? В том виде, в котором он использовался на чемпионате мира, не думаю, что будет. Возможны другие решения, которые смогут дать бенефиты для болельщиков. Система допуска на трибуны, вполне возможно, будет меняться. Но наше отношение к данному проекту — можно найти решение, которые не создаст дополнительных неудобств, а наоборот, получит определенные выгоды", - цитирует Дюкова Sport24.
Президент РФС: по действиям в отношении болельщиков со стороны правоохранительных органов есть перегибы
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