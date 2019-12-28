Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич прокомментировал переход Ивана Игнатьева из "Краснодара" в "Рубин".
"Думаю, если бы Слуцкий не перешёл в "Рубин", вряд ли Игнатьев бы согласился на этот трансфер. Слуцкий умеет работать с молодежью, посмотрите на Мартина Эдегора — он заиграл у Слуцкого в "Витессе", а теперь – один из ведущих игроков "Реал Сосьедада". Даже мадридский "Реал" хочет прервать аренду и вернуть футболиста в команду пораньше. Поэтому Игнатьева тоже, возможно, ждет перезагрузка в Казани. Но, повторюсь, для своих 20 лет Иван не все сказал в пользу "Краснодара". Есть очень показательный пример того же Комличенко. "Краснодар" хорошо его продал и имеет хороший процент с последующей продажи. У Игнатьева, как я понимаю, такая же история. Плюс, если верить СМИ, сумма трансфера достаточно приличная и, думаю, все вложения "Краснодара" в Игнатьева уже полностью окупились. Но определенная зарубка на теле "Краснодара" осталась. Думаю, клуб в определенный момент не хотел, чтобы Иван уходил, а потом точка невозврата была пройдена и вопрос смены клуба был только вопросом времени", – цитирует Генича "Матч ТВ".
Генич: Игнатьева, возможно, ждет перезагрузка в Казани
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