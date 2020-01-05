Хаджикадунич: у "Ростова" хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов

Защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич поделился мнением о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.



"У нас отличная команда, и я считаю, что мы показываем очень хорошую игру. В футболе все возможно. И я считаю, что шансов попасть в Лигу чемпионов у нас много, очень много. Нам нужно выигрывать каждый матч, и тогда все получится", - сказал футболист в пилотном выпуске проекта "Один день" клубного ТВ.



