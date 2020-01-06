Букмекеры оценили шансы Смолова уйти из "Локомотива" этой зимой

Аналитики букмекерских контор предложили линию на то, в каком клубе окажется Федор Смолов к концу зимнего трансферного окна.Шансы форварда перейти в клуб из топ-5 (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) оцениваются коэффициентом 5.00.На трансфер Смолова в один из клубов РПЛ можно поставить за 6.00.Если футболист окажется в команде не из топ-5 чемпионатов, сыграет ставка с коэффициентом 7.00.Переезд нападающего в MLS котируется за 10.00, в китайский клуб — за 15.00.Наиболее вероятным исходом, по мнению экспертов, станет вариант, при котором Смолов останется в "Локомотиве" минимум до лета. На это можно поставить за 1.20.