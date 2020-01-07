Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал переход в клуб защитника Дмитрия Скопинцева из "Краснодара".
"Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначно усиление. Дима – футболист, который качественно играет сразу на нескольких позициях, с перспективой роста, плюс он наш, российский игрок. Благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в "Динамо".
Знаю его ещё с тех времён, когда Диме было 13 лет. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле. К тому же он боец, который всегда будет биться до конца. Важно и то, что Скопинцев постоянно стремится быть лучшим во всём, у него хорошие лидерские задатки. К нам перешёл отличный молодой футболист, за плечами которого уже серьёзный игровой опыт", — приводит слова Новикова пресс-служба "Динамо".
Новиков: благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в "Динамо"
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