Слуцкий заявил, что «осень-весна» не причина провала наших клубов, а Ильин перешёл в «Ахмат»

Слуцкий поделился мнением по поводу формата лиги и назвал Игнатьева лучшим молодым игроком России
Сразу после того, как «Зенит» проиграл в решающей встрече 0:3 и стало понятно, что весной в Лиге чемпионов мы будем болеть исключительно за команды из других стран, бывшая звезда лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в прямом эфире объяснил, что виновата в провале российских клубов «осень-весна» - и давно пора вернуться на старый формат.
Спор получил широкое продолжение среди болельщиков и в прессе, так что и вернувшийся в Россию Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Рубин» поделился своим мнением по этому вопросу в интервью sport24:
- Упал ли уровень чемпионата России? Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.
Схема «осень-весна»? Это здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе–феврале месяце. А какой по счету тур будет в марте — первый или 19 — разницы не имеет, - сказал специалист.
Также бывший наставник сборной поделился совсем уже не очевидной мыслью – что сменивший Краснодар на Казань нападающий Иван Игнатьев самый талантливый на данный момент из российской молодёжи:
- Иван Игнатьев? На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной.
Знаете, изначально, когда у кого-то были где-то проблемы, всегда кажется, что тебя они точно обойдут стороной. Но, на самом деле, надо всегда понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать, есть ли проблема. А если она есть, то уже надо определить в чем кроется ее основная причина и от этого уже отталкиваться.
Загадочная история Ивана Игнатьева. Что за дикие слухи ходят о звёздном воспитаннике «Краснодара»?
Из интересного также сложился ответ по поводу форвада «Витесса» Роя Беренса, который раскритиковал Слуцкого. Беренс заявил, что российский тренер отобрал у него год футбола.
- Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе — выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22% жировой массы, при максимальной норме в 14%.
На каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физ. подготовке. Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, он вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол, - жестко ответил Слуцкий.
Владимир Ильин перешёл в «Ахмат»
Нападающий «Урала» неплохо заявил о себе в сезоне 2016/2017, но быстро скис и не впечатлял даже на уровне Екатеринбурга. В прошлом сезоне Ильин вовсе забил один гол, в этом стал поинтереснее – оформил два мяча за 18 игр и сделал два ассиста.
Дмитрия Парфёнова такие цифры не впечатлили, так что Ильин отправляется в «Ахмат». Это забавно, потому что в прошлогоднем кубковом противостоянии «Арсенал» - «Урал» Резиуан Мирзов обвинял именно Ильина в оскорблении словом «чурка». Главное, чтобы в Грозном историю нападающему не припоминали.
Первым новичком футбольного клуба "АХМАТ" в новом году стал нападающий футбольного клуба "Урал" Владимир Ильин. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 7, 2020
8 января Ильин вместе с новым клубом начнет зимние подготовительные сборы в Турции. pic.twitter.com/oMtTa4Ljtw
Футболист уехал из Екатеринбурга из-за того, что не договорился с руководством по поводу контракта. Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал трансфер:
- Нам не удалось договориться с Ильиным. Видимо, «Ахмат» предложил ему лучшие условия. Никаких обид нет, с Володей мы обо всем поговорили.
В какой-то степени и нам это выгодно, потому что у него через пять месяцев заканчивается контракт. Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги, - приводит слова Иванова «Чемпионат».
Мбаппе самый дорогой на планете из футболистов, Роналду – только 49-й
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. Его лидером оказался нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро.
На второй строчке оказался Рахим Стерлинг из «МС» (223,7 млн), а третьим стал Мохамед Салах («Ливерпуль») – за него стоило бы заплатить 175,1 млн.
Лионель Месси стал только восьмым (125,5 млн), а Роналду и вовсе оказался 49-м – за него специалисты предложили бы дать 80,3 млн евро.
Агенту Макарова неудобно перед ЦСКА
Молодой полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров, эпично ворвавшийся в ФНЛ в текущем сезоне (11 голов за 20 матчей), всё-таки стал игроком «Рубина» со второй попытки (первый раз не получилось пройти медосмотр). Ещё до слухов про казанский клуб инсайдеры касательного молодого хавбека упоминали ЦСКА - и агент игрока Павел Нестеров рассказал, что армейцы действительно пытались заполучить игрока:
- Переговоры были трудными. Фигурировал не только «Рубин», но и другой клуб, который очень хотел приобрести Дениса. Мы ему благодарны за проявленный интерес, это нам очень приятно. В общем, трансфер получился сложным, но мы все рады, что все так завершилось. Был ли это ЦСКА? Да. Так и есть.
И даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень хорошее предложение, за которое им большое спасибо. Не хочу ставить на весы два клуба. Говорят, что армейцы всегда пытаются сэкономить, занизить цену, но в данном случае это совсем не так, неправда, - сказал Нестеров "СЭ".
А причину, по которой Макаров выбрал Казань, вы угадает вряд ли:
- Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб «Рубина» вошел Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге». У них сложились очень хорошие, теплые отношения.
По большому счету Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе – в молодежном первенстве Премьер-лиги. Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив. Но фактор Веретенникова - ключевой.
Лукаку разрывает Серию А
Гонка за чемпионство в итальянском чемпионате продолжается. Вслед за победой «Ювентуса» трёх очков добился и «Интер» - при этом команда Антонио Конте встречалась с «Наполи».
Главным козырем Конте в противостоянии с Гаттузо стал Ромелу Лукаку, оформивший дубль. В нынешнем сезоне Серии А 26-летний бельгиец забил уже 14 голов в 18 матчах и таким образом оформил мячей к зиме больше, чем в прошлом году за целый сезон.
В гонке бомбардиров Серии А Лукаку пока что только второй, но там царит безжалостный Иммобиле из «Лацио». На его счету 19 результативных выстрелов, и он лидирует вместе с Левандовски в топ-5 чемпионатов Европы. Тягаться с ним на данный момент почти нереально.
Конте в восторге от сотрудничества с габаритным форвардом:
- Я слышал, что люди называли его ослом. Чего я только не слышал за последнее время! Я всегда говорил, что Ромелу – неограненный алмаз, который нуждался в обработке.
Я очень сильно хотел Ромелу, когда работал в «Челси», даже в «Ювентусе». Теперь я могу приступить к огранке алмаза, - заявил главный тренер «Интера».
Время в «МЮ» футболист наверняка вспоминает как страшный сон.
Фото: ФК "Краснодар", Getty Images