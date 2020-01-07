Слуцкий заявил, что «осень-весна» не причина провала наших клубов, а Ильин перешёл в «Ахмат»

Первым новичком футбольного клуба "АХМАТ" в новом году стал нападающий футбольного клуба "Урал" Владимир Ильин. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года.



8 января Ильин вместе с новым клубом начнет зимние подготовительные сборы в Турции. pic.twitter.com/oMtTa4Ljtw