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Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Российский футбольный союз на своем сайте сообщил о кадровых назначениях руководителей двух департаментов - судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса.

Виктор Кашшаи родился 10 сентября 1975 года. Стал арбитром ФИФА в 2003 году, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Вместе с Виктором Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.

Сергей Фурса родился 30 июня 1959 года. Начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.

Александр Дюков, президент РФС:

- РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы.

Ашот Хачатурянц, председатель судейского комитета РФС:

- РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кашшаи на его посту - управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ.

Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов.

Виктор Кашшаи, руководитель департамента судейства:

- Хочу поблагодарить руководителей Российского футбольного союза за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии.


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Теги: Кашшаи
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