Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин прокомментировал новость, что Департамент судейства Российского футбольного союза возглавил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
"Мы, как и, уверен, все остальные клубы, с большим вниманием относимся к кадровым изменениям в системе управления футбольным судейским корпусом. Очень важно, чтобы качество работы арбитров вызывало как можно меньше нареканий, пересуд и споров. Надеюсь, что с назначением Виктора Кашшаи и Сергея Фурсы, состояние дел в целом улучшится, а поводов для негативных и резонансных ситуаций будет существенно меньше. Хочу от лица нашего клуба пожелать им успеха на непростом и важном направлении футбольной деятельности", - цитирует Белкина Sport24.ru.
Белкин: надеюсь, с назначением Кашшаи и Фурсы состояние дел в российском футболе улучшится
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