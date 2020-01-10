Источник, близкий к нападающему "Ростова" Бьорну Сигурдарсону, рассказал об интересе кипрского АПОЭЛа к игроку.
"АПОЭЛ действительно заинтересован в трансфере нападающего "Ростова" Бьорна Сигурдарсона. Клубы ведут переговоры и объявят о сделке, как только утрясут все формальности.
Пока речь идет только об аренде, но, возможно, соглашение будет предусматривать опцию выкупа. Переговоры находятся в продвинутой стадии, сейчас клубы обсуждают сумму выкупа", — сказал источник в беседе с Sport24.
28-летний форвард в первой половине сезона РПЛ провел за "Ростов" шесть матчей и забил два гола.
Кипрский АПОЭЛ арендует нападающего "Ростова" Сигурдарсона до конца сезона
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