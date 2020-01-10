Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат подтвердил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего "Зенита" Александр Кокорин, но в то же время отметил, что заполучить российского футболиста будет очень трудно.
Адвокат хотел бы подписать Кокорина на правах аренды, но не верит, что "Фейеноорду" удастся это сделать.
"Я не верю в это. Это очень большой мальчик как с игровой точки зрения, так и зарплатной. Один из лучших российских футболистов. "Зенит" — моя бывшая команда, там меня знают. Возможно, они подумают, почему бы не отправить его на 5 месяцев ко мне", — цитирует Адвоката RTV Rijnmond.
Sport24.ru
Адвокат: не верю, что "Фейеноорду" удастся арендовать Кокорина
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