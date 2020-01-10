Бывший нападающий "Анжи" Александр Алиев вспомнил о времени, проведенном в дагестанском клубе. По словам украинца, в Махачкале ему понравились местные пиво и рыба.
Футболист защищал цвета "Анжи" с января 2014 по январь 2015 года. В сезоне-2014/15 команда выступала в ФНЛ.
"В городе нечего делать, реально. По магазинам за продуктами? А чего ездить? Вышел рядом, да и все. Там очень классные рыба и пиво, вообще сумасшедшие. Кутум называется. Ну и черная икра. Дорогой ли кутум? Ну, как и здесь (в Киеве). Жировал в первой лиге? А что там делать было? На стадионе номера, наверх поднялся — там кафешка. Вся Махачкала туда приезжала на дискотеку", — сказал Алиев в эфире ютуб-канала "Миля".
Экс-форвард "Анжи" Алиев: в Махачкале очень классные рыба и пиво, вообще сумасшедшие
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