"Рубин" объявил об уходе Денисова и Кьяртанссона

Спасибо, парни! ???— «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2020
Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают нашу команду?
ФК «Рубин» благодарит Виталия и Видара за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!
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С Денисовым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Кьяртанссон в свою очередь досрочно вернётся в "Ростов", поскольку клубы договорились о прекращении аренды.
"Рубин" благодарит Виталия и Видара за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении казанцев.
Денисов перешёл в "Рубин" летом прошлого года, а ранее выступал за "Локомотив" и "Крылья Советов". В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки.
Кьяртанссон также перебрался в стан казанского клуба прошлым летом, а "Ростову" принадлежит с 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 29-летний форвард провёл 16 встреч, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей, а также получив 1 жёлтую карточку.