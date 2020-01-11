"Рубин" объявил об уходе Денисова и Кьяртанссона

Спасибо, парни! ???



Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покидают нашу команду?



ФК «Рубин» благодарит Виталия и Видара за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!



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