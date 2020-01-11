Владимир Маминов может стать новым главным тренером казахстанского клуба "Актобе".
45-летний специалист в качестве игрока на протяжении 17 сезонов выступал за московский "Локомотив". После этого он работал в структуре "Локомотива" в течение 5 лет и был тренером в "Рубине", "Химках" и "Солярисе".
Последним местом работы Маминова в качестве тренера была "Тюмень".
"Актобе" по итогам минувшего сезона чемпионата Казахстана вылетел в Первую лигу, заняв последнее место в таблице.
Sport24.ru
Экс-игрок "Локомотива" Маминов может возглавить казахстанский "Актобе"
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