Форвард "Уотфорда" Айзек Саксесс может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Foot Mercato, в услугах 24-летнего нападающего заинтересованы несколько команд французской Лиги 1, в том числе "Нант" а также испанский "Эспаньол".
В числе претендентом на Саксесса называется и московский ЦСКА. Армейцы обсуждают вариант аренды футболиста с опцией выкупа. По информации источника, начальник селекционной службы ЦСКА будет присутствовал на матче Кубка Англии во вторник с участием "Уотфорда", чтобы провести переговоры по игроку.
В текущем сезоне Саксесс провел в составе "Уотфорда" 5 матчей.
Sport24.ru
ЦСКА хочет взять в аренду форварда "Уотфорда" Саксесса
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