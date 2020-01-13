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ЦСКА хочет взять в аренду форварда "Уотфорда" Саксесса

Форвард "Уотфорда" Айзек Саксесс может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Foot Mercato, в услугах 24-летнего нападающего заинтересованы несколько команд французской Лиги 1, в том числе "Нант" а также испанский "Эспаньол".

В числе претендентом на Саксесса называется и московский ЦСКА. Армейцы обсуждают вариант аренды футболиста с опцией выкупа. По информации источника, начальник селекционной службы ЦСКА будет присутствовал на матче Кубка Англии во вторник с участием "Уотфорда", чтобы провести переговоры по игроку.

В текущем сезоне Саксесс провел в составе "Уотфорда" 5 матчей.

Sport24.ru


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Теги: Саксесс Уотфорд АПЛ ЦСКА
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