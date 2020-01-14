Карпин — о финансовых проблемах "Ростова": кто я такой, чтобы ставить ультиматум губернатору?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, ставший героем нового выпуска ютуб-шоу "КраСава", рассказал о финансовой ситуации в клубе.— Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.— Я такого не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные.— Ультиматумов никто никому не ставил. Кто я такой, чтобы ставить ультиматум? Встреча была после начала закрытия долгов.— Если к 2022 году будет база, пусть будет хотя бы к 2022 году.