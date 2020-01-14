Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, ставший героем нового выпуска ютуб-шоу "КраСава", рассказал о финансовой ситуации в клубе.
— Какая сейчас ситуация в "Ростове"?
— Такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас все в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.
— Есть шанс, что "Ростов" обанкротится и не доиграет этот сезон?
— Я такого не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушел бы и я. Сейчас шансы минимальные.
— Слышал, что вы ставили ультиматум губернатору: если за два дня не решится вопрос с финансированием "Ростова", я ухожу.
— Ультиматумов никто никому не ставил. Кто я такой, чтобы ставить ультиматум? Встреча была после начала закрытия долгов.
— Вам обещали базу и что стадион перейдет во владение "Ростова". Почему такое происходит?
— Если к 2022 году будет база, пусть будет хотя бы к 2022 году.
Sport24
Карпин — о финансовых проблемах "Ростова": кто я такой, чтобы ставить ультиматум губернатору?
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