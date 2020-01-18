- Расширение? Нам это необходимо. Мы играем всего 30 матчей, а на Западе – 60-70. Надо играть два-три раза в неделю – в воскресенье-среду-воскресенье. Идея с плей-офф, думаю, имела бы успех. В КХЛ же она работает. А в футболе осталась прежняя система.
Ну и нельзя не сказать про потолок зарплат. Конечно, против такой меры выступят наши ведущие клубы. Но ведь в НХЛ и НБА пошли по такому пути. Допустим, есть в команде три звезды, которые получают больше всех. А остальные должны подпадать под потолок, - цитирует Орлова "СЭ".
Напомним, что на общем собрании РПЛ за расширение лиги до 18-ти команд проголосовало большинство клубов. Выступили против только "Спартак" и "Зенит".
Окончательное решение будет принято на исполкоме РФС.
Орлов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ
Известный комментатор Геннадий Орлов предложил чемпионату России пойти по пути КХЛ
Фото: twitter.com/molniasport
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