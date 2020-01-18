В "Оренбурге" рассказали о планах увеличить вместимость стадиона

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал, что клуб летом планирует увеличить вместимость домашнего стадиона до 10 тысяч зрителей. Сейчас арена вмещает 7520 болельщиков.

Фото: ural56.ru