"Мы планируем начать реконструкцию стадиона, как только закончится сезон. Наверное, в середине мая уже приступим к ней. Стоит задача увеличить вместимость до 10 тысяч мест", - цитирует президента клуба ТАСС.
"Оренбург" в нынешнем сезоне занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных балов в 18 матчах. "Оренбург" 23 февраля проведет перенесенный матч 18-го тура РПЛ с "Сочи". Тогда, напомним, игра была перенесена по просьбе "Сочи" из-за болезни ряда игроков.
В "Оренбурге" рассказали о планах увеличить вместимость стадиона
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал, что клуб летом планирует увеличить вместимость домашнего стадиона до 10 тысяч зрителей. Сейчас арена вмещает 7520 болельщиков.
Фото: ural56.ru
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