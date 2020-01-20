- Понимаем, что нынешний формат Кубка многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате.
Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ, - приводит слова Алаева "Р-Спорт".
Также генеральный секретарь РФС отметил, что планируется изменения в коммерческой составляющей, и выразил благодарность клубам РПЛ, которые согласились на реформы.
Напомним, на общем собрании РПЛ мнения клубов по поводу изменений формата Кубка разделились, но голосовавших "за" реформы оказалось на один клуб больше.
В РФС рассказали, что матчи Кубка могут проходить в даты еврокубковых встреч
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев объяснил основные причины изменения формата Кубка России
Фото: живуспортом
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