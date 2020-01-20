«Как я начал карьеру в Минском Суворовском училище? На самом деле всё просто. В училище делали спецкласс по футболу, собирали лучших ребят из разных областей. Мне тогда было 14 лет. Наша команда была базовой для сборной по соответствующему возрасту, поэтому я переехал в Минск. До этого тренировался дома, в городке Белыничи Могилёвской области.
Были ли мысли сделать карьеру военного? Никогда не было такого желания. В столице мы были все на виду у футбольных специалистов, не то что в Могилёве. Но в училище приходилось и строем маршировать, и в наряды ходить, и подниматься строго по расписанию», — приводит слова Ковалёва пресс-служба «Арсенала».
Ковалёв перешёл в «Арсенал» из солигорского «Шахтёра». В минувшем сезоне он провёл за белорусский клуб 27 матчей в чемпионате страны, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, что «Арсенал» ушел на перерыв шестой строчке РПЛ.
Сезон для команды возобновится гостевой игрой против «Сочи» 1 марта.
Новичок тульского «Арсенала» Ковалёв рассказал о начале футбольной карьеры в Суворовском училище
Новичок тульского «Арсенала» Юрий Ковалев рассказал, как начинал свою футбольную карьеру. В стан «канониров» он перешел из чемпионата Белоруссии.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
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