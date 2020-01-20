Новичок тульского «Арсенала» Ковалёв рассказал о начале футбольной карьеры в Суворовском училище

Новичок тульского «Арсенала» Юрий Ковалев рассказал, как начинал свою футбольную карьеру. В стан «канониров» он перешел из чемпионата Белоруссии.

Фото: ФК "Арсенал Тула"