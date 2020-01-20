По словам украинского футболиста, иногда заряды фанатов его сбивают.
«Как мне кричалка: «Ракицкий, гол»? Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеётся). Меня это смущает.
Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает. Это право болельщиков, они крутые», — приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».
В текущем сезоне Ракицкий принял участие в 18 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.
Напомним, что «Зенит» ушел на перерыв первым. Отрыв от второго «Краснодара» составляет 10 очков.
Сезон для команды возобновится матчем против «Локо» 29 февраля.
Ракицкий: персональные заряды в мой адрес? Я начинаю перевозбуждаться, сбивает
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, как относится к бурной поддержке болельщиков питерского клуба.
Фото: Getty Images
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