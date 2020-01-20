Хет-трик Игбуна помог "Динамо" разгромить "Заглембе"

Товарищеский матч
"Динамо" - "Заглембе" 5:1
"Динамо" - "Заглембе" 5:1
Гол: Тосик, 85 - Филипп, 42, Игбун, 59, 67. 78, Панченко, 90+1
Заглембе: Форенц (Калиновски, 46), Копац (Йончи, 46), Гулдан (Око, 46), Богач (Минеле, 46), Слиш (Антонини Луи, 46), Тайти (Сошиньски, 46), Стажиньски (Поремба, 46), Бохар (Жира, 46), Живец (Сига, 46), Ходына (Тосик, 85), Бялек (Зирк, 31 (Новак, 60))
Динамо: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Плиев, 46), Шуньич (Евгеньев, 46), Скопинцев (Калинин, 46), Паршивлюк (Морозов, 46), Нойштедтер (Караев, 46), Рауш (Каборе, 46), Юсупов (Хильемарк, 46), Шиманьски (Жоаозиньо, 46), Филипп (Панченко, 46), Н'Жье (Игбун, 46)
Предупреждения: Юсупов, 43