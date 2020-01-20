Слуцкий: может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона

Леонид Слуцкий рассказал о своем назначении на пост главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
Напомним, специалист заключил с казанцами пятилетнее соглашение. Его последним местом работы был клуб "Витесс".

"Рубин" вышел из отпуска 13 января. Все три сбора команда проведет в Турции. Первый сбор завершится 25 января. Второй пройдет с 20 января по 9 февраля, а третий - с 13 февраля по 22.

"Рубин" после 19 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

"Может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона, когда нет какой-то конкретной турнирной ситуации. Знаете, я встречал тренеров, которые всё время ждали хорошего момента для работы и говорили: "Вот, меня сейчас зовут, но они валятся. А вдруг у меня не получится? Тогда меня дальше вообще никуда не позовут". На самом деле, если тебя приглашают в какой-то клуб, то по-любому в нём что-то не так. Если всё хорошо, то тренера просто так не меняют", - цитирует Слуцкого "Бизнес-Online".


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Теги: Слуцкий Рубин
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