72-летний специалист, заявлявший о желании взять Кокорина в свою команду, сожалеет об аренде форварда в "Сочи".
— Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи — приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор — имеет право, — приводит слова Адвоката "СЭ".
О переходе Кокорина на правах аренды в состав "Сочи" стало известно утром 21 января. Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявлял, что клуб не собирается расставаться с игроком, к которому проявлял интерес "Фейеноорд".
Новый клуб Кокорина "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России после 19-ти туров.
Дик Адвокат: жаль, что Кокорин выбрал "Сочи", а не "Фейеноорд"
Экс-тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий "Фейеноорд", прокомментировал переход нападающего петербуржцев Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды.
Фото: REUTERS / Craig Brough
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