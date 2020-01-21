Слуцкий оценил игру Игнатьева и Тарасова после победы над "Лехом"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал выступления Ивана Игнатьева и Дмитрия Тарасова в первой игре 2020 года.

Фото: ФК "Рубин"