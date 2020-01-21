Напомним, "Рубин" победил "Лех" (1:0) благодаря мячу полузащитника Могилевца.
- Игнатьев болел, только набирает форму, всегда тяжело после болезни, когда у тебя большой объем. Но он все свои эпизоды отыграл качественно.
По Тарасову сложнее что-то сказать по этой игре, потому что по существу во втором тайме не было нагрузок на нашу оборонительную и среднюю линии. Думаю, более информативной будет вторая игра, - цитирует тренера пресс-служба "Рубина".
Напомним, этой зимой нападающий Игнатьев был куплен из "Краснодара" за 7 млн евро, а Дмитрий Тарасов находится на просмотре.
Следующая товарищеская игра "Рубина" запланирована на 25 января. Казанская команда сыграет против "Слована".
Слуцкий оценил игру Игнатьева и Тарасова после победы над "Лехом"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал выступления Ивана Игнатьева и Дмитрия Тарасова в первой игре 2020 года.
Фото: ФК "Рубин"
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