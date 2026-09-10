Радимов: "Акрон" идёт вперёд маленькими шажочками

- Очень маленькими шажочками "Акрон" идёт вперёд, "Акрон" держится, "Акрон" набирает эти очки. И "Акрон" постепенно наберёт ход. Я думаю, что им надо выиграть один матч, и всё встанет на свои места, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
Пока после семи туров команда Срджана Благоевича остаётся без побед: на её счету четыре ничьих и три поражения. Последняя встреча с "Оренбургом" завершилась со счётом 2:2.
С четырьмя очками "Акрон" занимает 15-е место в таблице. Следующий матч тольяттинцы проведут 13 сентября в гостях против лидирующего "Краснодара".