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Радимов: "Акрон" идёт вперёд маленькими шажочками

Владислав Радимов считает, что "Акрон" способен постепенно исправить положение в чемпионате России.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению бывшего футболиста "Зенита", тольяттинцам для этого прежде всего необходимо одержать первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.

- Очень маленькими шажочками "Акрон" идёт вперёд, "Акрон" держится, "Акрон" набирает эти очки. И "Акрон" постепенно наберёт ход. Я думаю, что им надо выиграть один матч, и всё встанет на свои места, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

Пока после семи туров команда Срджана Благоевича остаётся без побед: на её счету четыре ничьих и три поражения. Последняя встреча с "Оренбургом" завершилась со счётом 2:2.

С четырьмя очками "Акрон" занимает 15-е место в таблице. Следующий матч тольяттинцы проведут 13 сентября в гостях против лидирующего "Краснодара".

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