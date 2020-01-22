Бывший нападающий "Зенита", а ныне игрок "Сочи" Дмитрий Полоз рассказал, что в команде будут рады появлению форварда петербургского клуба Александра Кокорина.
Ранее стало известно, что Кокорин перейдет в "Сочи" на правах аренды. "Сочи" официально об этом объявил вчера, 21 января.
"Мы в команде с нетерпением ждем Кокорина. Не знаю, насколько вся информация правдива и сможет ли он к нам перейти, но мы очень хотим видеть его у нас. Уверен, что в "Сочи" у него будет много игровой практики", - цитирует Полоза Sport24.
Полоз рассказал, что Кокорина с нетерпением ждут в "Сочи"
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