Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу Малкольма Баду.
- Он был с нами с первых дней нашей работы в «Спартаке», когда все разъехались в сборные, а в Москве осталось не так много игроков. Он хорошо работал, отдавал себя на сто процентов и использовал все шансы. Так что хорошо, что он сейчас с нами. Но конкуренция на правом фланге очень высокая - Рассказов, Зобнин, Маслов, - приводит слова тренера sport24.
Напомним, футболист перешел в "Спартак" в июне 2019 года из "Вольфсбурга".
В текущем сезоне ФНЛ Баду восемь раз выходил на поле в составе "Спартака-2", но не отметился результативными действиями.
Тедеско: хорошо, что Баду с нами
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу Малкольма Баду
Фото: ФК "Спартак"
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