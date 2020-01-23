Среди них — звезды мирового футбола, такие как Мохамед Салах, Садьо Мане («Ливерпуль») и Рияд Марез («Манчестер Сити»).
— Игрок, который мне нравился, но был отвергнут клубом? Леон Бэйли из «Генка», зима чемпионского сезона. Леониду Арнольдовичу Бэйли тоже понравился. Дошло до Карреры, а он сказал: «Ну, это инвестиция на будущее». В итоге Леон перешел в «Байер» и сразу заиграл.
Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля». У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача», там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, — причем именно наш клуб недоработал. Там еще Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, Корреа. Думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли, — цитирует Аверьянова «Матч ТВ».
Аверьянов возглавлял селекционную службу «Спартака» с 2007 года, но был уволен вскоре после прихода Томаса Цорна на пост генерального директора клуба Томаса Цорна.
Бывший главный скаут "Спартака": могли привезти Салаха, Мане и Мареза - клуб недоработал
Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов, который был уволен из клуба в августе прошлого года, рассказал об игроках, которые могли перейти в московский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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