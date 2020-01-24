"Взял под себя, нас отодвинул". Экс-скаут "Спартака" рассказал, как происходило комплектование при Каррере

Предыдущий шеф скаутского отдела Народной команды Александр Аверьянов рассказал, как работала селекция при Массимо Каррере.
Фото: sportdialog
Напомним, итальянский коуч возглавлял "Спартак" с 2016-го по 2018-й годы и стал с красно-белыми чемпионом России.

- Когда перестали ездить в командировки? Наверно, после того как Каррера взял комплектование под себя и отодвинул нас. Мы предлагаем игрока, а он не нужен, не рассматривается. Ну, и смысл ехать? - приводит слова Аверьянова "Матч ТВ".

Аверьянов возглавлял селекционную службу "Спартака" с 2007 года, но был уволен вскоре после прихода Томаса Цорна на пост генерального директора клуба Томаса Цорна.


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Теги: Спартак Каррера Аверьянов
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