Пляжники попросили "Спартак" отдать в аренду Баду: клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление!

"Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль?", - написала пресс-служба пляжного "Спартака", прикрепив фото легионера в форме команды на песке.
Баду в текущем сезоне принял участие в 8 матчах "Спартака-2" в ФНЛ, но не сумел отличиться результативными действиями. Переход нападающего уже превратился в настоящий мем среди болельщиков. Многие не понимают, чем Баду мог заинтересовтаь московский клуб.
Братья, @fcsm_official, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление!— Пляжный клуб «Спартак» (@Spartak_BSC) January 24, 2020
Отдадите Баду в аренду на февраль??
Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем ? pic.twitter.com/Irj5Fbi90q