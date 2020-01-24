Ранее сообщалось, что Кокорин не хочет переходить в "Сочи", так как недополучил большую сумму денег во времена выступления за "Динамо". Тогда президентом московского клуба был Ротенберг.
Сам Ротенберг в интервью ТАСС заявил следующее: "Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в "Динамо" менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в "Сочи".
"Сочи" в начале недели объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист не хочет переходить в сочинский клуб. Агент игрока Кирилл Логинов отметил, что Кокорин остается в "Зените".
"Сочи" в нынешнем сезоне занимает последнее место в РПЛ.
Борис Ротенберг заявил, что готов решить с Кокориным финансовые вопросы, которые остались в "Динамо"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг готов решить вопросы с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Фото: ФК "Зенит"
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