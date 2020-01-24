Полузащитник "Зенита" Малком, который восстановился от травмы и работает в общей группе, поделился мнением о шутках нападающего Артема Дзюбы.
"Шутки Дзюбы? Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу", - цитирует Малкома пресс-служба клуба.
Малком в нынешнем сезоне провел за "Зенит" два матча. В матче с "Динамо" футболист получил травму и выбыл на долгий срок. "Зенит" заплатил "Барселоне" за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро.
Малком: если честно, пока не понимаю, что Дзюба говорит
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