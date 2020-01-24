"Мы вместе с агентом над этим посмеялись. Я его просил не комментировать это. Мне все равно, кто там что пишет. У меня есть догадки кто это может быть, оставлю их при себе.
Ну создают эту грязь вокруг меня, пусть так. Черный пиар – это тоже пиар. Обо мне все время говорят", — приводит слова Игнатьева портал "Бизнес Online".
В первой части РПЛ в составе "Краснодара" Игнатьев сыграл в 14 матчах и записал на свой счет 4 гола и 1 голевую передачу.
Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщал, что "Краснодар" избавился от футболиста из-за проблем с наркотиками.
"Рубин" 25 декабря 2019 года объявил о подписании контракта с 20-летним нападающим. Соглашение рассчитано до 2024 года. Сумма трансфера составила порядка 7 миллионов евро.
Напомним, весной прошлого года в СМИ сообщалось о конфликте игрока с руководством "Краснодара". Из-за отказа продлевать контракт Игнатьев был переведен в дубль. Позже футболист продлил соглашение и вернулся в состав.
Игнатьев: наркотики? Обо мне все время говорят. Черный пиар - это тоже пиар
Перешедший в это трансферное окно из "Краснодара" в "Рубин" Иван Игнатьев прокомментировал новость об употреблении им наркотиков.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»