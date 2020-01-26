Как сообщает "Бизнес Online", полуторагодичное соглашение оценивается в 30 млн рублей. Логотип ZTE не будет нанесен на форму команды.
Предыдущий партнёром "Спартака" в сфере телекоммуникаций был BQ. Реклама российской компании была размещена на футболках "Спартака", а соглашение приносило клубу 50 млн рублей за сезон. Однако появление в Ozon часов Samsung с символикой "Спартака" привело к прекращению сотрудничества.
Поскольку продажи часов не принесли дохода, "Спартак" не смог привлечь Samsung к сотрудничеству и одновременно потерял партнёра в лице BQ.
Представление ZTE в качестве нового спонсора клуба состоится завтра, 27 января, на специальной пресс-конференции.
Завтра "Спартак" представит нового спонсора
Новым спонсором "Спартака" из сегмента телекоммуникаций станет китайский производитель мобильных телефонов ZTE.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»