Названа сумма, которую "Динамо" заплатило за Комличенко

Сумма трансфера Николая Комличенко из "Млады Болеслав" в московский 'Динамо" составила 3,4 миллиона евро, сообщает "Спорт-экспресс".
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий обойдется "Динамо" в 3,5 миллиона евро. Снизить сумму трансфера удалось за день до подписания контракта.

В этом сезоне Николай провел 15 игр во всех турнирах, выступая за чешский клуб "Млада Болеслав", и забил десять голов.


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Теги: Комличенко Динамо
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