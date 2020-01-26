Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий обойдется "Динамо" в 3,5 миллиона евро. Снизить сумму трансфера удалось за день до подписания контракта.
В этом сезоне Николай провел 15 игр во всех турнирах, выступая за чешский клуб "Млада Болеслав", и забил десять голов.
Названа сумма, которую "Динамо" заплатило за Комличенко
Сумма трансфера Николая Комличенко из "Млады Болеслав" в московский 'Динамо" составила 3,4 миллиона евро, сообщает "Спорт-экспресс".
Фото: Getty Images
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