Тульский "Арсенал" в контрольной игре сыграл вничью с "Младостью" - 2:2.
Товарищеский матч
"Арсенал Тула" - "Младость" 2:2
Голы: Ткачев, 22, Кангва Э., 39 - Бойович, 53, 67
Арсенал Тула 1 тайм: Герасимов, Беляев, Бауэр, Григалава, Альварес, Кангва Э., Кангва К., Пантелеев, Ткачев, Громыко, Луценко
Арсенал Тула 2 тайм: Мухин, Комбаров, Хагуш, Сокол, Володько, Ломовицкий, Берхамов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Минаев.
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с клубом "Младость"
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