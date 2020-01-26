Тульский "Арсенал" сыграл вничью с клубом "Младость"

Тульский "Арсенал" в контрольной игре сыграл вничью с "Младостью" - 2:2.

Товарищеский матч

"Арсенал Тула" - "Младость" 2:2

Голы: Ткачев, 22, Кангва Э., 39 - Бойович, 53, 67

Арсенал Тула 1 тайм: Герасимов, Беляев, Бауэр, Григалава, Альварес, Кангва Э., Кангва К., Пантелеев, Ткачев, Громыко, Луценко

Арсенал Тула 2 тайм: Мухин, Комбаров, Хагуш, Сокол, Володько, Ломовицкий, Берхамов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Минаев.


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Теги: Арсенал Тула
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