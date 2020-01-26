Fanatik: ЦСКА и "Локомотив" интересуются экс-форвардом "Ливерпуля" Старриджем

Турецкое издание Fanatik сообщает об интересе двух московских клубов к английскому нападающему "Трабзонспора" Даниэлю Старриджу.

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