По информации источника, в услугах бывшего нападающего "Челси" и "Ливерпуля" заинтересованы ЦСКА и "Локомотив".
Руководители "Трабзонспора" довольны игрой Старриджа, забившего 7 мячей и отдавшего 4 голевые передачи в 13 матчах текущего сезона. Однако клуб смущает травматичность футболиста, который также отягощает зарплатную ведомость своим большим контрактом на 3,5 миллиона евро в год.
Также Старриджем интересуется "Астон Вилла".
На счету нападающего 51 гол в 116 матчах за "Ливерпуль" и 8 мячей в 26 встречах за сборную Англии.
Fanatik: ЦСКА и "Локомотив" интересуются экс-форвардом "Ливерпуля" Старриджем
Турецкое издание Fanatik сообщает об интересе двух московских клубов к английскому нападающему "Трабзонспора" Даниэлю Старриджу.
Фото: Getty Images
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