Форвард сборной Словакии Роберт Боженик перешёл из "Жилины" в "Фейеноорд", сообщает пресс-служба голландского клуба.
Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов интересуются 20-летним нападающим. В частности, говорилось об интересе ЦСКА и "Гамбурга". По слухам, москвичи были готовы заплатить за игрока 6 млн евро.
В текущем сезоне Боженик в 17 матчах за "Жилину" забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
В "Фейеноорде" Боженик будет работать с бывшим наставником "Зенита" Диком Адвокаатом, который возглавляет голландский клуб.
Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в "Фейеноорд"
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