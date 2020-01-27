Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в "Фейеноорд"

Форвард сборной Словакии Роберт Боженик перешёл из "Жилины" в "Фейеноорд", сообщает пресс-служба голландского клуба.

Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов интересуются 20-летним нападающим. В частности, говорилось об интересе ЦСКА и "Гамбурга". По слухам, москвичи были готовы заплатить за игрока 6 млн евро.

В текущем сезоне Боженик в 17 матчах за "Жилину" забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

В "Фейеноорде" Боженик будет работать с бывшим наставником "Зенита" Диком Адвокаатом, который возглавляет голландский клуб.


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Теги: Боженик Фейеноорд ЦСКА Зарубежные трансферы
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