"Ростов" объявил об уходе Малярова. Он воспитанник "Спартака"

Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов» ?



Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.



#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 27, 2020

Защитник "Ростова" Кирилл Маляров покинул клуб. Пресс-служба донского клуба в твиттере официально сообщила о расторжении контракта с 22-летним футболистом.Маляров выступал за "Ростов" с лета 2019 года, перейдя из "Ротора". На его счету один матч за "Ростов"."Ростов" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.