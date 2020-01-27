"Ростов" объявил об уходе Малярова. Он воспитанник "Спартака"

Защитник "Ростова" Кирилл Маляров покинул клуб. Пресс-служба донского клуба в твиттере официально сообщила о расторжении контракта с 22-летним футболистом.

Маляров выступал за "Ростов" с лета 2019 года, перейдя из "Ротора". На его счету один матч за "Ростов".

"Ростов" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.


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Теги: Маляров Ростов
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