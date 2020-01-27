"Ростов" объявил об уходе Малярова. Он воспитанник "Спартака"

Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 27, 2020
Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.
#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3
Маляров выступал за "Ростов" с лета 2019 года, перейдя из "Ротора". На его счету один матч за "Ростов".
"Ростов" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.