Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров, комментируя отправку форварда питерского клуба Александра Кокорина во вторую команду, отметил, что нужно дождаться официальной информации от "Зенита".
"Пока сложно что-то комментировать, я не знаю всю ситуацию. Если тренер говорит, что он ему нужен, и он на сборах себя проявляет, то, соответственно, это неправильно. Но лучше всего дождаться официального заявления "Зенита", а потом только говорить про всю эту ситуацию и разбираться в ней", - цитирует Быстрова Sport24.
Ранее Кокорин подтвердил, что он не полетит с "Зенитом" на второй сбор в Испанию. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак неоднократно заявлял, что Кокорин ему нужен.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.
Быстров: Кокорин? Лучше всего дождаться официального заявления "Зенита"
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