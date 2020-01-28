Быстров: Кокорин? Лучше всего дождаться официального заявления "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров, комментируя отправку форварда питерского клуба Александра Кокорина во вторую команду, отметил, что нужно дождаться официальной информации от "Зенита".

"Пока сложно что-то комментировать, я не знаю всю ситуацию. Если тренер говорит, что он ему нужен, и он на сборах себя проявляет, то, соответственно, это неправильно. Но лучше всего дождаться официального заявления "Зенита", а потом только говорить про всю эту ситуацию и разбираться в ней", - цитирует Быстрова Sport24.

Ранее Кокорин подтвердил, что он не полетит с "Зенитом" на второй сбор в Испанию. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак неоднократно заявлял, что Кокорин ему нужен.

"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.


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Теги: Быстров Кокорин Зенит
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