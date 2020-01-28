Кобелев: в положении Кокорина будет неправильно потерять еще полгода

Известный российский специалист Андрей Кобелев прокомментировал перевод нападающего "Зенита" Александра Кокорина во вторую команду питерского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что все три стороны недоработали. Но, мне кажется, Александру нужно искать возможность играть в Премьер-лиге. В его положении терять еще полгода — неправильно.

Мне хочется, чтобы Александр начал играть в большой футбол — в Премьер-лиге или за границей. Но на хорошем уровне. И ни в коем случае не прозябать во второй лиге", - цитирует Кобелева Sport24.

Сегодня стало известно, что Кокорин переведен в "Зенит-2", несмотря на то, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступал за то, чтобы он остался в основной команде.

Ранее Кокорин, напомним, отказался переходить на правах аренды в "Сочи".


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Теги: Кобелев Кокорин Зенит
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