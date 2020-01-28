Источник: тульский "Арсенал" хочет подписать новый контракт с Черевченко

По данным РБ-Спорт, тульский "Арсенал" планирует продлить контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
Текущее соглашение специалиста с клубом истекает ближайшим летом, и сам Черевченко не против подписания нового контракта.

Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года. Команда в первом сезоне под его руководством заняла шестое место в РПЛ, а также дошла до полуфинала Кубка России.

В нынешнем сезоне туляки находятся на шестой строчке после 19 туров, набрав 25 баллов.


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Теги: Черевченко Арсенал Тула
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