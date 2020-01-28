Текущее соглашение специалиста с клубом истекает ближайшим летом, и сам Черевченко не против подписания нового контракта.
Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года. Команда в первом сезоне под его руководством заняла шестое место в РПЛ, а также дошла до полуфинала Кубка России.
В нынешнем сезоне туляки находятся на шестой строчке после 19 туров, набрав 25 баллов.
Источник: тульский "Арсенал" хочет подписать новый контракт с Черевченко
По данным РБ-Спорт, тульский "Арсенал" планирует продлить контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»